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В США вспомнили предостережение Обамы насчет Байдена

Колумнист NYP Гудвин вспомнил слова Обамы о способности Байдена всё портить
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency
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Ошибки в высказываниях президента США Джо Байдена как насчет внешней политики, так по поводу внутренней заставляют засомневаться в его компетенции. Такого мнения придерживается журналист Майкл Гудвин в статье для New York Post.

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По мнению Гудвина, путаные заявления Байдена способствуют усилению глобальной напряженности, втягивая Соединенные Штаты в конфликты. Так, колумнист привел в пример высказывания главы Белого дома об ответе США в случае вторжения Китая в Тайвань, которое заставило его администрацию объяснять смысл слов президента.

Кроме того, Гудвин напомнил о словах Байдена по поводу российского лидера Владимира Путина. Тогда американский президент решил, что Путин не может больше оставаться у власти.

«Мы свидетели того, как промахи Байдена растут пропорционально его возрасту и статусу», — заявил колумнист.

В связи с этими событиями журналист вспомнил предупреждение 44-го президента США Барака Обамы о своем на тот момент бывшем вице-президенте: «Не стоит недооценивать способность Джо всё испортить».

Он также привел слова экс-главы Пентагона Роберта Гейтса, который в мемуарах 2014 года указал, что «Байден ошибался почти по всем основным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия».

Неудачный и хаотичный вывод американских войск из Афганистана под руководством президента США стал еще одним доказательством высказывания Гейтса, заключил журналист.

Не только представители власти и журналисты критикуют действия Байдена. Американские пользователи Twitter также усомнились в компетенции президента США после того, как он упомянул Северную Корею вместо Южной Кореи в числе стран, которые поддерживают антироссийские санкции. Некоторые американцы указали на то, что глава Белого дома не разбирается в том, что происходит в мире.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что одобрение деятельности президента США Джо Байдена на фоне растущей инфляции снизилось до 36%, что является самым низким уровнем за время его нахождения на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.

Согласно исследованию, 59% американцев не одобряют работу политика. За неделю рейтинг одобрения работы Байдена снизился с 42% до 36%.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в США, так и в мире. Нынешний американский лидер регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова. Так, в апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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