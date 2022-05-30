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Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области за провал обороны

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина за провалы в первые дни российской спецоперации. Об этом политик заявил 29 мая в видеообращении в Telegram-канале.

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«И, что очень важно сейчас, — вместе друг с другом. У них сотрудничество 100%»,— отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, на победу работает армия, полиция, мэр Харькова, областная администрация. В это время глава СБУ Харьковской области «думал только о себе лично».

«К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ», — сказал президент Украины.

В воскресенье Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными и вручил им государственные награды. Поездка Зеленского на восток страны прошла в воскресенье и стала первой с начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса украинские военные массово сдаются в плен и отказываются выполнять приказы военного руководства. В настоящее время в Донецкой Народной Республике содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. Среди них и боевики из подразделений «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела).

26 мая Минобороны опубликовало запись допроса пленных солдат ВСУ. По их словам, в украинских войсках есть заградительные отряды (заградотряды), основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск. Есть версия, что несогласных расстреливают.

24 мая стало известно, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины и главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники. Они подчеркнули, что таким образом их отправляют «на верную смерть».

В тот же день издание «Страна.ua» сообщило, что этих военнослужащих отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте за дезертирство.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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