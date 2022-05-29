Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минэкономики ФРГ увидел признаки ослабления единства ЕС по России
Экономика
Послы ЕС не достигли компромисса по облегченному нефтяному эмбарго против РФ
Мир
Лавров обвинил Францию в разжигании украинского национализма
Мир
Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области
Происшествия
В центре Москвы задержаны около 50 болельщиков «Спартака»
Мир
Лавров назвал приоритетом спецоперации освобождение Донбасса
Общество
Телеведущий Алексей Бегак скончался на 63-м году жизни
Мир
Жители освобожденных районов Северодонецка обрадовались приходу бойцов ЛНР
Мир
Австрийский политик потребовал выслать украинцев из-за массовой драки
Мир
Во Франции подтвердили 16 случаев заражения оспой обезьян
Мир
Силы ЛНР закрепились на окраинах Северодонецка в Донбассе

В центре Москвы задержаны около 50 болельщиков «Спартака»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 50 болельщиков футбольного клуба «Спартак» задержаны полицейскими в центре Москвы за нарушение общественного порядка. Об этом сообщили 29 мая в правоохранительных органах.

Беспорядков фанаты не устраивали, но кричали лозунги и выбегали на проезжую часть дороги. Кроме того, молодые люди перегородили улицу в центре российской столицы.

Матч «Бетсити» Кубка России футбольных клубов «Динамо» и «Спартак» прошел в воскресенье. Красно-белые выиграли со счетом 2:1.

После игры главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц заявил об уходе с поста.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022