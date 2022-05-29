В центре Москвы задержаны около 50 болельщиков «Спартака»

Порядка 50 болельщиков футбольного клуба «Спартак» задержаны полицейскими в центре Москвы за нарушение общественного порядка. Об этом сообщили 29 мая в правоохранительных органах.

Беспорядков фанаты не устраивали, но кричали лозунги и выбегали на проезжую часть дороги. Кроме того, молодые люди перегородили улицу в центре российской столицы.

Матч «Бетсити» Кубка России футбольных клубов «Динамо» и «Спартак» прошел в воскресенье. Красно-белые выиграли со счетом 2:1.

После игры главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц заявил об уходе с поста.