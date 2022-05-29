«Спартак» впервые почти за 20 лет выиграл Кубок России
«Спартак» 29 мая обыграл со счетом 2:1 московское «Динамо» и впервые почти за 20 лет выиграл Кубок России.
Встреча проходила в «Лужниках», где в последний раз кубок разыгрывали почти 15 лет назад, отмечает «Спорт-Экспресс».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Голами отметились Александр Соболев (10-я минута) и Квинси Промес (73). За «Динамо» единственный мяч забил Арсен Захарян (55).
На последней добавленной минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти.
После поражения от красно-белых главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил об отставке.
Для «Спартака» этот Кубок России стал четвертым в истории. Лидируют по количеству выигранных трофеев ЦСКА (7) и «Локомотив» (9).