Главный тренер московского ФК «Динамо» Шварц покинул пост

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц ушел с поста. Об этом он сообщил в воскресенье, 29 мая, в ходе пресс-конференции после матча «Бетсити» Кубка России его команды со «Спартаком».

«У меня был открытый и конструктивный разговор, мы говорили, что мир сильно изменился. Но я подчеркивал свою ответственность, мы с ребятами должны были пройти этот путь до конца», — сказал тренер.

Игра завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Шварц не покинул «Динамо» после начала событий на Украине, как его соотечественники Даниэль Фарке в «Краснодаре» и Маркус Гисдоль в «Локомотиве». Он пояснил команде, что доведет сезон до конца и уйдет после финала Кубка России.

1 марта главный тренер ФК «Локомотив» Маркус Гисдоль был освобожден от должности, на его место назначен Марвин Комппер. Гисдоль пришел в клуб осенью, причины его ухода не назывались.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» и в четвертый раз выиграл Кубок России по футболу. «Спартак» стал обладателем Кубка России впервые с 2003 года.