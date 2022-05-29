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Шесть человек умерли от отравления неизвестным веществом в Казахстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Еще один человек умер на севере Казахстана от отравления неизвестным веществом, таким образом, число погибших выросло до шести. Об этом 29 мая сообщил портал Kz.24.

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Трагедия произошла в Иртышске Павлодарской области, уточняет пресс-служба управления здравоохранения региона. Еще один пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

Как предварительно установлено, все погибшие употребляли жидкость неизвестного происхождения. Правоохранители изъяли остатки жидкости, назначены судебно-медицинские экспертизы.

26 мая один подросток погиб и трое пострадали из-за отравления парами бензина в Нижегородской области. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. 15-летний подросток в компании друзей 25 мая находился в парке в городе Горбатов. Мальчику стало плохо, о чем сверстники сообщили родителям. Мальчик умер в больнице.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление парами бензина.

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