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Иностранные финалисты конкурса «Лидеры России» получат российское гражданство

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российское гражданство получат 70 иностранцев, прошедших в финал конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом 29 мая сообщил заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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«В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство, потому что очень яркие ребята, и представляете, что это такое — в сегодняшней ситуации беспрецедентной информационной войны, в которой бесконечное количество фейков, надо иметь характер», — сказал он перед церемонией награждения победителей.

По его словам, в этом году иностранцы впервые смогли подать заявки на участие в конкурсе. В нем приняли участие граждане 150 стран мира, 70 из них прошли в финал.

«Участники международного трека говорят, что Россия сегодня — единственная страна, которая предоставляет такую возможность, где ты просто можешь подать заявку на конкурс, доказать, что ты лучший, и после этого получить в наставники лучших управленцев страны и возможности получать высокие назначения», — отметил Кириенко.

Кроме того, он уточнил, что из-за транспортных ограничений иностранцам было трудно добраться в РФ для того, чтобы принять участие в финале.

Глава администрации президента указал, что даже те, кто не победил, ранее смогли проявить себя и добиться колоссальных успехов. Для каждого участника конкурса, несмотря на его завершение, всё только начинается.

Также Кириенко рассказал, что в рамках конкурса стартует волонтерский проект, который позволит участникам и после финала использовать свои навыки для помощи людям.

Участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители — возможность поработать с ведущими управленцами страны.

Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в Москве 26 мая. В него вышли 300 участников из 56 регионов страны и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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