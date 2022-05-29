Иностранные финалисты конкурса «Лидеры России» получат российское гражданство

Российское гражданство получат 70 иностранцев, прошедших в финал конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом 29 мая сообщил заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство, потому что очень яркие ребята, и представляете, что это такое — в сегодняшней ситуации беспрецедентной информационной войны, в которой бесконечное количество фейков, надо иметь характер», — сказал он перед церемонией награждения победителей.

По его словам, в этом году иностранцы впервые смогли подать заявки на участие в конкурсе. В нем приняли участие граждане 150 стран мира, 70 из них прошли в финал.

«Участники международного трека говорят, что Россия сегодня — единственная страна, которая предоставляет такую возможность, где ты просто можешь подать заявку на конкурс, доказать, что ты лучший, и после этого получить в наставники лучших управленцев страны и возможности получать высокие назначения», — отметил Кириенко.

Кроме того, он уточнил, что из-за транспортных ограничений иностранцам было трудно добраться в РФ для того, чтобы принять участие в финале.

Глава администрации президента указал, что даже те, кто не победил, ранее смогли проявить себя и добиться колоссальных успехов. Для каждого участника конкурса, несмотря на его завершение, всё только начинается.

Также Кириенко рассказал, что в рамках конкурса стартует волонтерский проект, который позволит участникам и после финала использовать свои навыки для помощи людям.

Участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители — возможность поработать с ведущими управленцами страны.

Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в Москве 26 мая. В него вышли 300 участников из 56 регионов страны и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».