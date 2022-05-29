«Спартак» обыграл «Динамо» и в четвертый раз выиграл Кубок России по футболу

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и в четвертый раз выиграл Кубок России по футболу. Встреча прошла 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», куда пришли 69 306 зрителей.

Голы забили Александр Соболев (10-я минута) из «Спартака», Арсен Захарян (55) из «Динамо», Квинси Промес (73) из «Спартака».

«Спартак» стал обладателем Кубка России впервые с 2003 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футбольный клуб побеждал в турнире в 1994, 1998, 2003 годах. По этому показателю команда догнала «Зенит» — больше у ЦСКА (7) и «Локомотива» (9).

В прошлом году 12 мая московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над самарской командой «Крылья Советов» и в девятый раз завоевал Кубок России.