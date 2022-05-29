Боец ЛНР рассказал о работе украинских беспилотников и большом числе мин ВСУ

Украинские военные регулярно используют беспилотники для установления целей, а также минируют любые подходы к городам. Об этом военному корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину 29 мая рассказал сапер Луганской Народной Республики Сергей Токарский.

По словам Полторанина, и бойцам, и журналистам постоянно приходится вглядываться в небо из-за большой активности украинских беспилотников, которые наводят удары ВСУ. Как отметил Токарский, украинцы используют самые разные виды дронов.

Кроме того, ВСУ активно минируют любые подходы к городам, даже маленькие тропинки. Бойцы ЛНР вычисляют и обезвреживают мины.

Ранее в воскресенье Полторанин показал часть освобожденного Северодонецка. На кадрах, заснятых в первом жилом квартале, куда зашел журналист, видны глубокие воронки в земле, оставшиеся от упавших снарядов. Бойцы ЛНР и ВС РФ продолжают зачистку города.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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