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Рогозин заявил о достаточном финансировании для работы над буксиром «Зевс»

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Фото: Commons.wikimedia.org/Kirill Borisenko
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«Роскосмосу» хватает средств для работы над проектом ядерного буксира «Зевс» до 2024 года. Об этом 29 мая заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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«Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам хватает, потому «экспертам» истерить не стоит», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне он заявил, что проект ядерного буксира «Зевс» помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли, а «Роскосмосу» необходим 1 трлн рублей для форсирования ключевых программ.

По словам главы «Роскосмоса», в случае наличия денег госкорпорации удалось бы «толкнуть с помощью таких проектов концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит ракетно-космическую отрасль и рванет ее вперед».

Как напомнил Рогозин, крупная сумма, принадлежащая Банку России, арестована за рубежом и он считает целесообразным напечатать деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко рассказал «Известиям», что первая миссия ядерного буксира «Зевс» состоится в 2030 году. С помощью зондов, которыми загрузят буксир, ученые изучат атмосферу, магнитосферу и внутренние источники энергии Юпитера, подледные океаны Европы и Ганимеда.

В 2019 году на международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» — трехмерная графика его работы в космосе. Он получил название «Зевс».

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