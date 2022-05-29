Рогозин заявил о достаточном финансировании для работы над буксиром «Зевс»

«Роскосмосу» хватает средств для работы над проектом ядерного буксира «Зевс» до 2024 года. Об этом 29 мая заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам хватает, потому «экспертам» истерить не стоит», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне он заявил, что проект ядерного буксира «Зевс» помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли, а «Роскосмосу» необходим 1 трлн рублей для форсирования ключевых программ.

По словам главы «Роскосмоса», в случае наличия денег госкорпорации удалось бы «толкнуть с помощью таких проектов концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит ракетно-космическую отрасль и рванет ее вперед».

Как напомнил Рогозин, крупная сумма, принадлежащая Банку России, арестована за рубежом и он считает целесообразным напечатать деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко рассказал «Известиям», что первая миссия ядерного буксира «Зевс» состоится в 2030 году. С помощью зондов, которыми загрузят буксир, ученые изучат атмосферу, магнитосферу и внутренние источники энергии Юпитера, подледные океаны Европы и Ганимеда.

В 2019 году на международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» — трехмерная графика его работы в космосе. Он получил название «Зевс».