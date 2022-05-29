Польша поставила Украине 18 самоходных гаубиц Krab

Украинская армия получила от Польши 18 самоходных гаубиц Krab. Об этом 29 мая сообщило Polskie Radio со ссылкой на источник в правительстве.

«По словам нашего собеседника, речь идет об оснащении трех артиллерийских эскадрилий. Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с пушечными гаубицами Krab», — уточняет радио.

Отмечается, что у Киева в настоящее время есть в распоряжении не менее 24 западных самоходных гаубиц.

Кроме того, по данным Polskie Radio, шесть единиц техники аналогичного вида под названием «Цезарь» поставлены Францией, Германия и Нидерланды заявили о планах по передаче 12 единиц орудия.

Krab находятся на вооружении Польши в течение последних нескольких лет. Максимальная дальность стрельбы орудия — 40 км при базовых боеприпасах. За минуту может произвести шесть выстрелов.

Уточняется, что среди вооружений, поступивших на Украину из Польши, около 250 танков Т-72, ​​самоходные гаубицы 2С1 «Гозьдзик», реактивные установки «Град», ракеты класса «воздух–воздух» для МиГ-29 и Су-27, а также дроны.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 23 мая на брифинге после заседания контактной группы стран по оказанию военной помощи Киеву, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи украинской стороне. По его словам, среди них были Италия, Греция, Норвегия, Польша и др.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Так, 20 мая стало известно, что Германия в июле планирует поставить первые 15 зенитных самоходных установок Gepard. 17 мая обещание нарастить поставки вооружений Киеву были озвучены Парижем.

В то же время МИД России неоднократно призывал страны Евросоюза перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 апреля отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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