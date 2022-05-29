Потепление до +27 градусов прогнозируют в Республике Коми

Наступление метеорологического лета прогнозируют в Республике Коми. На следующей неделе температура воздуха может вырасти до +27 градусов.

По данным республиканского УГМС, 30 мая при прохождении холодного атмосферного фронта в центральных и южных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер может усилиться до 17–22 м/с. К середине недели Коми окажется под влиянием антициклона, ожидается сухая погода. Температура воздуха повсеместно поднимется до +16…+21 градуса, при отсутствии облачности вероятно потепление до +27 градусов. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Со 2 июня влияние на погодные условия начнет оказывать циклон, образовавшийся на территории Италии. Ожидаются дожди с грозами, местами вероятны ливни и град. При выпадении осадков возможно понижение температуры воздуха.