Читатели британской газеты The Times разоблачили ложь в статье, где на основании заявлений украинской стороны Россию обвинили в ухудшении ситуации с продовольствием в мире. Публикация вызвала негодование пользователей, оставивших десятки комментариев.

По данным авторов материала, Россия якобы «устроила морскую блокаду Украине, чтобы не дать ей продать на мировой рынок пшеницу и тем самым вызвать продовольственный кризис». На Украине «гниют» 20 млн т зерна, говорилось в статье.

Читатели не согласились с этими данными и призвали журналистов говорить правду.

«Это Украина заминировала Одесский порт и не дает выйти из него судам, уже груженным пшеницей», — написал пользователь под ником Captain Nemo of the Nautilus.

Как он напомнил, Россия передала координаты безопасного прохода судов, но президент Украины Владимир Зеленский требует от мира оружие в «виде выкупа».

ArableFarmer опроверг, что пшеница гниет в хранилищах. По его словам, зерно до попадания в элеваторы тщательно высушивается, благодаря чему может храниться годами.

«Пшеница в зависимости от влажности легко может храниться 18 месяцев, даже от четырех до девяти лет, а при некоторых обстоятельствах и до 25 лет», — написал он.

По мнению пользователя, Киев использует зерно как политический инструмент. Зерно можно перевести по железной дороге или автомобильным транспортом, напомнил он.

Пользователь Mabs поинтересовался, почему США, Аргентина и Канада не могут восполнить мировой дефицит в следующем урожае.

Alistair Moore раскритиковал заявление автора о том, что Россия увеличила экспорт зерна на объем, равный уровню сокращения продаж у Украины. По его мнению, это копирует политику США в области продвижения в мире своего сжиженного природного газа и вооружений.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Запада о блокировании иностранных судов российскими военными безосновательны, так как Россия ежедневно открывает морские коридоры в акваториях Черного и Азовского морей. По словам дипломата, два морских гуманитарных коридора открыты ежедневно с 8:00 до 19:00 мск, но Киев отказывается сотрудничать, фактически взяв экипажи судов в заложники.

В тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о действии двух морских коридоров для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей. Один из них — из порта Мариуполя — функционирует круглосуточно.

15 мая страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна. В МИД РФ указали на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.