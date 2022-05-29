Карантин по бешенству ввели в трех зонах Рязанской области

Карантин ввели на трех территориях Рязанской области в связи с выявлением случаев бешенства. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

Специалисты выявили десять случаев бешенства. Ограничительные мероприятия действуют в личном подворье в селе Большое Коровино в Захаровском районе, селе Ернеево в Сасовском районе, а также в деревне Наумово в Рязанском районе.

На минувшую неделю вакцинацию против бешенства прошли 825 собак и 879 кошек. Профилактические мероприятия прошли в 60 населенных пунктах.

В Челябинской области с начала года выявлено два случая бешенства среди домашних крыс. Специалисты отмечают, что раньше жертвами вирусного заболевания среди питомцев становились только кошки и собаки.