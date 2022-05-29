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Антиправительственный митинг в Кишиневе завершился принятием резолюции

Антиправительственный митинг в Кишиневе завершился требованием прекратить давить на оппозицию
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Терехов
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В результате акции протеста в Кишиневе была принята резолюция с требованием о прекращении давления на оппозицию и отказе от цензуры. Об этом сообщается 29 мая на сайте Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

«Мы требуем восстановления законности в стране, прекращения всех акций политического давления на оппозицию и телевизионного правосудия, которое наносит ущерб демократии и репутации судебной системы. Мы требуем отмены на общественном радио и телевидении цензуры, из-за которой оппозиция подвергается противодействию, а альтернативные мнения, критика и правда игнорируются в ущерб общественным интересам», — говорится в заявлении, которое было зачитано в конце акции и принято единогласно.

Помимо этого, авторы резолюции потребовали отставки некомпетентных чиновников из правительства, которые, по их словам, допустили экономические проблемы в стране и оставили людей без социальной защиты.

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«Если эти обоснованные и демократические требования будут проигнорированы, мы будем вправе потребовать отставки всего правительства и действовать соответствующим образом», — сказано в документе.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Кишиневе у здания парламента Молдавии начался антиправительственный митинг. Отмечалось, что акция протеста проходила мирно. На нее пришло несколько тысяч граждан.

Жители республики уже вторую неделю проводят акции протеста, требуя отставки действующей власти. В частности, недовольства вызваны резким ростом цен на продукты питания и энергоресурсы. Кроме того, митингующие выражают претензии по поводу высокой инфляции, падения уровня жизни, а также заявляют о политическом давлении на представителей оппозиции, в частности, резкое осуждение вызвал арест экс-президента Игоря Додона.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. Сам Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

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