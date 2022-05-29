Во Франции подтвердили 16 случаев заражения оспой обезьян

Медики диагностировали во Франции 16 случаев заражения людей оспой обезьян. Об этом 29 мая сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique.

12 заболевших проживают в столичном регионе Иль-де-Франс. Один пациент живет в восточном регионе Овернь-Рона-Альпы, один на севере страны — в Нормандии, два — в Окситании.

За пациентами ведется медицинское наблюдение, изучаются контакты. Во Франции уже началась вакцинация лиц, контактировавших с заразившимися обезьяньей оспой людьми.

Накануне в Мексике выявили первый завозной случай инфицирования оспой обезьян. 50-летний житель Нью-Йорка, вероятно, заразился в Нидерландах. Он прилетел в Мехико, где был госпитализирован.

В тот же день стало известно, что пять граждан Чехии, у которых медики диагностировали оспу обезьян, могли заразиться в Бельгии, Испании и Португалии.

27 мая в Аргентине был выявлен житель с положительным тестом на вирус. Кроме того, стало известно о появлении нового подозрительного случая. Оспа обезьян подозревается у жителя Испании, который находится в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала быстро принять меры против распространения оспы обезьян. Глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин против этой инфекции. Согласно заявлению ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены более чем в 20 странах.

Заболевшие выявлены в том числе в Испании, Германии, Швеции, Великобритании и США. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую.