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Во Франции подтвердили 16 случаев заражения оспой обезьян
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Во Франции подтвердили 16 случаев заражения оспой обезьян

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Медики диагностировали во Франции 16 случаев заражения людей оспой обезьян. Об этом 29 мая сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique.

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12 заболевших проживают в столичном регионе Иль-де-Франс. Один пациент живет в восточном регионе Овернь-Рона-Альпы, один на севере страны — в Нормандии, два — в Окситании.

За пациентами ведется медицинское наблюдение, изучаются контакты. Во Франции уже началась вакцинация лиц, контактировавших с заразившимися обезьяньей оспой людьми.

Накануне в Мексике выявили первый завозной случай инфицирования оспой обезьян. 50-летний житель Нью-Йорка, вероятно, заразился в Нидерландах. Он прилетел в Мехико, где был госпитализирован.

В тот же день стало известно, что пять граждан Чехии, у которых медики диагностировали оспу обезьян, могли заразиться в Бельгии, Испании и Португалии.

27 мая в Аргентине был выявлен житель с положительным тестом на вирус. Кроме того, стало известно о появлении нового подозрительного случая. Оспа обезьян подозревается у жителя Испании, который находится в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала быстро принять меры против распространения оспы обезьян. Глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин против этой инфекции. Согласно заявлению ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены более чем в 20 странах.

Заболевшие выявлены в том числе в Испании, Германии, Швеции, Великобритании и США. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую.

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