Минобороны: российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге

ВКС России ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. Об этом сообщил 29 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего за сутки высокоточными ракетами были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения украинских войск, две артиллерийские батареи, комплекс ПВО «Оса-АКМ» у Николаевки в Донецкой Народной Республике, радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки в Харьковской области.

Также уничтожены пять украинских складов с боеприпасами и 53 района скопления украинских военных, уничтожено более 300 националистов и 50 единиц техники.

Кроме того, в воскресенье Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики армейской авиации нанесли удар ракетами с дистанции 5 км по укреппунктам противника.

Ситуация в Донбассе существенно обострилась в середине февраля. ВСУ и украинские националисты начали обстреливать Донецкую и Луганскую республики из тяжелого вооружения. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите жителей Донбасса.

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