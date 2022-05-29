Военкор «Известий» показал последствия обстрела Макеевки украинскими военными

Жители Макеевки (Донецкая Народная Республика) рассказали корреспонденту «Известий» об обстреле города украинскими военными.

«Мы в доме были. Всё грохнуло, дом горит. Вызвали пожарных, «скорую». Кассетный боеприпас был», — рассказал очевидец обстрела Валерий.

Осколки снаряда повредили пристройку на участке мужчины. При этом, как рассказал Валерий, это уже не первый «прилет». В 2016 году ВСУ также нанесли удар. В тот раз мужчина получил осколочное ранение и пролежал в больнице 90 дней.

Жительница Макеевки рассказала журналистам, что в момент обстрела она услышала сильный свист. Женщина попыталась спрятать внука в коридоре, подальше от стекол.

29 мая в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что два человека в Макеевке погибли, еще пятеро ранены в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрелу подвергся и Донецк. Погибла женщина.

Ситуация в Донбассе существенно обострилась в середине февраля. ВСУ и украинские националисты начали обстреливать Донецкую и Луганскую республики из тяжелого вооружения. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите жителей Донбасса.

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