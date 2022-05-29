Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минэкономики ФРГ увидел признаки ослабления единства ЕС по России
Экономика
Послы ЕС не достигли компромисса по облегченному нефтяному эмбарго против РФ
Политика
В Совфеде заявили о беспокойстве Макрона и Шольца за военных преступников
Мир
Двое погибли и пятеро получили ранения в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Французы раскритиковали просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине
Мир
В Германии заявили о недостаточной заполненности хранилищ газа
Наука
Рогозин заявил о достаточном финансировании для работы над буксиром «Зевс»
Мир
Норвегия переименовала Белоруссию
Спорт
Главный тренер московского ФК «Динамо» Шварц покинул пост
Мир
Во Франции подтвердили 16 случаев заражения оспой обезьян
Мир
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
Сюжет:

Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анкару не устроили переговоры с представителями делегаций Швеции и Финляндии о вступлении этих стран в НАТО. Об этом 29 мая сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Условно и срочно: Анкара начинает торг со Скандинавией
Смогут ли Финляндия и Швеция преодолеть вето Турции и вступить в НАТО

По его словам, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого ожидала турецкая сторона.

«Они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции», — цитирует турецкого лидера телеканал NTV.

Так президент ответил на вопросы представителей СМИ о том, удалось ли разрешить озабоченности Анкары относительно сферы безопасности и согласились ли страны на требование об экстрадиции террористов.

Эрдоган также заявил, что Швеция и Финляндия «не честны, не искренни» и турецкая сторона не может допустить ошибок в отношении стран, которые принимают террористов.

«До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», — подчеркнул он.

Переговоры Турции с делегациями Швеции и Финляндии по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО состоялись 25 мая. По итогам переговоров официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил газете Hürriyet, что турецкая сторона выразила свою озабоченность относительно деятельности в этих двух странах террористических организаций, а также подняла вопрос об экстрадиции.

К террористическим организациям в Турции в том числе относят Рабочую партию Курдистана.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в Североатлантическом альянсе на предстоящем саммите НАТО, если до его начала не выполнят требования Турции. По его словам, он постарается сопутствовать переговорам Турции со Швецией и Финляндией.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. До этого, 16 мая, Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением этих двух стран в Североатлантический альянс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022