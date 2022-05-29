Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО

Анкару не устроили переговоры с представителями делегаций Швеции и Финляндии о вступлении этих стран в НАТО. Об этом 29 мая сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого ожидала турецкая сторона.

«Они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции», — цитирует турецкого лидера телеканал NTV.

Так президент ответил на вопросы представителей СМИ о том, удалось ли разрешить озабоченности Анкары относительно сферы безопасности и согласились ли страны на требование об экстрадиции террористов.

Эрдоган также заявил, что Швеция и Финляндия «не честны, не искренни» и турецкая сторона не может допустить ошибок в отношении стран, которые принимают террористов.

«До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», — подчеркнул он.

Переговоры Турции с делегациями Швеции и Финляндии по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО состоялись 25 мая. По итогам переговоров официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил газете Hürriyet, что турецкая сторона выразила свою озабоченность относительно деятельности в этих двух странах террористических организаций, а также подняла вопрос об экстрадиции.

К террористическим организациям в Турции в том числе относят Рабочую партию Курдистана.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в Североатлантическом альянсе на предстоящем саммите НАТО, если до его начала не выполнят требования Турции. По его словам, он постарается сопутствовать переговорам Турции со Швецией и Финляндией.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. До этого, 16 мая, Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением этих двух стран в Североатлантический альянс.