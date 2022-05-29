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Минобороны: российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге

Минобороны: российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге
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Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — сказал он.

Также в этот день Конашенков сообщил о том, что российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов и поразила 53 района сосредоточения живой силы и техники противника.

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Генерал добавил, что с начала проведения специальной военной операции Вооруженными силами России уничтожено 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной автомобильной техники.

Помимо этого Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики нанесли удар ракетами с дистанции 5 км по укрепленным пунктам противника. В результате боевого применения ракетного вооружения вертолетов были уничтожены два танка и опорный пункт ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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