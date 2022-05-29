Британские военные пожаловались на ужасные условия жизни

Военнослужащие Великобритании живут в пожароопасных квартирах, кишащих грызунами. Об этом 29 мая сообщило на своем сайте издание Mirror.

Члены семей военнослужащих публикуют фото крыс, мышей, плесени и разрушенных туалетов в служебном жилье на специально созданной для этого странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечается, борьба с грызунами является растущей проблемой в почти 50 тыс. домов министерства обороны.

За минувшие семь лет в государственном жилье, предоставленном правительством военнослужащим, произошло 33 817 чрезвычайных ситуаций, 460 тыс. аварий с электричеством, 428 тыс. аварий с отоплением и 40 тыс. вызовов по поводу проблем с крышей.

Кроме того, 188 семейных домов минобороны и 591 дом для отдельных новобранцев находятся в блоках, покрытых легковоспламеняющимся материалом.

«Последние три года в нашем доме были крысы и мыши. В прошлом году пришлось поднять половицы в нашей гостиной, чтобы убрать дохлую гниющую крысу. Запах был неописуемый», — написала жена одного из военных.

По ее словам, обращение к подрядчику минобороны результата не дало.

Счетный комитет парламента уже заявил, что слишком много военнослужащих живут в неудовлетворительных условиях. Как опасаются некоторые члены британского парламента, жилищные проблемы военнослужащих подрывают моральный дух и приводят к увольнениям со службы.

25 мая сообщалось, что в Великобритании на фоне рекордного роста инфляции увеличилось число краж в супермаркетах. О наметившейся тенденции рассказали управляющие магазинов и эксперты. Рост числа краж приходится на начало этого года, когда из-за инфляции в Соединенном Королевстве выросли цены на товары и услуги.

Согласно оценкам Банка Англии, к концу года уровень инфляции превысит 10%. При этом по итогам апреля годовая инфляция в стране составила 9%, что стало самым высоким показателем за 40 лет.