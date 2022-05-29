СМИ узнали об опасениях западных дипломатов насчет гумкоридора в Сирии

Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совете Безопасности ООН о сохранении гуманитарного коридора в Сирии, чтобы добиться уступок по западным санкциям в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 29 мая, пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что вопрос о функционировании единственного оставшегося в Сирии гумкоридора на контрольно-пропускном пункте Баб аль-Хава, расположенного на границе с Турцией, Москва может использовать в качестве некой «разменной монеты» в противостоянии с Западом.

Если этот коридор будет закрыт, то тысячи сирийцев якобы побегут из страны. Из-за этого кризис, вызванный количеством беженцев в Европе и на Ближнем Востоке, существенно обострится.

По данным газеты, США и другие страны в Совбезе ООН намерены направить Москве «четкий сигнал» с призывом не закрывать переход. Однако, как считают журналисты, нет никаких гарантий, что российские власти к этому прислушаются.

Очередное голосование по вопросу о работе гумкоридора должно состояться в Совбезе ООН в июле.

Россия, в свою очередь, отказалась от обсуждения предстоящего голосования. Первый заместитель постпреда РФ при ООН и Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский назвал причиной этого «застой» переговоров с США при «текущих геополитических обстоятельствах».

В июле 2021 года СБ ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи. Проект резолюции был принят большинством голосов. «За» проголосовали 12 стран, три страны, включая Россию, воздержались. Прошедшее голосование стало пятой попыткой Совбеза продлить действие механизма по трансграничной поставке гумпомощи.

Трансграничные пункты по доставке гумпомощи действовали в Сирии с 2014 года. По мере того как сирийская армия возвращала контроль над территорией страны, Дамаск и Москва предложили свернуть работу погранпереходов, чтобы помощь доставлялась не через территорию третьих стран, а непосредственно через сирийские районы.