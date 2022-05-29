Реклама
Прямой эфир

СМИ узнали об опасениях западных дипломатов насчет гумкоридора в Сирии

New York Times: Россия может использовать гумкоридор в Сирии для уступок по Украине
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Juma Mohammad
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совете Безопасности ООН о сохранении гуманитарного коридора в Сирии, чтобы добиться уступок по западным санкциям в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 29 мая, пишет американская газета The New York Times.

Вход через выход: Россия и Запад не могут договориться о КПП в Сирии
Через пропускные пункты в страну доставляют гуманитарную помощь

Издание отмечает, что вопрос о функционировании единственного оставшегося в Сирии гумкоридора на контрольно-пропускном пункте Баб аль-Хава, расположенного на границе с Турцией, Москва может использовать в качестве некой «разменной монеты» в противостоянии с Западом.

Если этот коридор будет закрыт, то тысячи сирийцев якобы побегут из страны. Из-за этого кризис, вызванный количеством беженцев в Европе и на Ближнем Востоке, существенно обострится.

По данным газеты, США и другие страны в Совбезе ООН намерены направить Москве «четкий сигнал» с призывом не закрывать переход. Однако, как считают журналисты, нет никаких гарантий, что российские власти к этому прислушаются.

Очередное голосование по вопросу о работе гумкоридора должно состояться в Совбезе ООН в июле.

Россия, в свою очередь, отказалась от обсуждения предстоящего голосования. Первый заместитель постпреда РФ при ООН и Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский назвал причиной этого «застой» переговоров с США при «текущих геополитических обстоятельствах».

В июле 2021 года СБ ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи. Проект резолюции был принят большинством голосов. «За» проголосовали 12 стран, три страны, включая Россию, воздержались. Прошедшее голосование стало пятой попыткой Совбеза продлить действие механизма по трансграничной поставке гумпомощи.

Трансграничные пункты по доставке гумпомощи действовали в Сирии с 2014 года. По мере того как сирийская армия возвращала контроль над территорией страны, Дамаск и Москва предложили свернуть работу погранпереходов, чтобы помощь доставлялась не через территорию третьих стран, а непосредственно через сирийские районы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022