Повышение объема импорта молочных смесей для новорожденных в США из Европы военными не решит проблему их дефицита, но создаст видимость, что президент страны Джо Байден что-то делает. Об этом 28 мая написало издание The Hill со ссылкой на бывшего сотрудника управления по контролю за продуктами и лекарствами Питера Питтса.

«Этот символический жест может расцениваться скорее как знак, а не как решение проблемы. <…> Это политический театр, президент хочет показать, что он что-то делает», — заявил он.

Нескольких поставок недостаточно, чтобы решить проблему дефицита, указала Нада Сандерс, профессор управления цепочками поставок в школе бизнеса Д’Амор-Макким Северо-Восточного университета.

Ранее, 19 мая, Байден поручил увеличить производство детской смеси внутри страны и повысить объемы ее импорта из-за рубежа. Для этого он воспользовался своими чрезвычайными полномочиями в рамках закона об оборонном производстве, которые позволяют главе государства, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, вводить контроль над ценами.

Отмечалось, что правительство США будет импортировать детскую смесь на зафрахтованных Пентагоном коммерческих самолетах, как министерство обороны делало для перевозки необходимых материалов в первые месяцы пандемии COVID-19.

Ранее, 17 мая, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в США родители столкнулись с острым дефицитом детского молока. Они опасаются, что вскоре им будет нечем кормить своих детей. На фоне возникшего дефицита цены на детское питание сильно подскочили, что не по карману некоторым семьям. В случившемся американцы винят президента США Джо Байдена.

Как отмечает издание, «депутаты обвинили правительство в снабжении нелегалов на границе с Мексикой дефицитным детским питанием вместо собственного населения». Также Белый дом упрекнули в том, что Вашингтон выделяет миллиарды Украине, в то время как «на полках детского питания для американцев нет в наличии».

Дефицит питания оценивается в 40–50% от потребностей американского рынка.