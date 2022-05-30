События недели: российские победы, арест Додона и стрельба в школе США
События недели: российские победы, арест Додона и стрельба в школе США
2022-05-29 15:31:29
2022-05-29 15:31:29
2022-05-29 15:31:29
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Что произошло в мире за последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В экспозицию Третьяковской галереи вернулась картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую реставрировали после нападения вандала в 2018 году. Что важного произошло в России и в мире за последнюю неделю - в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
25 мая в Севастопольском Президентском кадетском училище, как и во всех российских школах, прозвенел последний звонок. После прощального вальса нахимовцы прошли торжественным маршем под музыку военного оркестра
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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Китай, который придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19, продолжает сражение с вирусом - Шанхай сидит на карантине, в Пекине также объявлен локдаун в ряде районов. Так, на днях из-за одного пекинца, нарушившего режим самоизоляции, на карантин отправились 5 тысяч его соседей по жилому комплексу
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Фото: Getty Images/picture alliance
В израильской столице прошел Марш флагов - ежегодное мероприятие, во время которого израильтяне-националисты празднуют завоевание Израилем Восточного Иерусалима во время Шестидневной войны 1967 года
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Проход Марша флагов через мусульманский Старый квартал закончились новыми столкновениями между израильтянами и палестинцами. Последние забаррикадировались в мечети Аль-Акса и бросали оттуда камни и петарды
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Россиянка Лала Крамаренко заняла второе место в личном многоборье на Международном турнире по художественной гимнастике в Дубае. Бронза досталась серебряному призеру Олимпийских игр Дине Авериной
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Фото: REUTERS/Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Фумио Кисида приветствует во Дворце Акасака в Токио президента США Джо Байдена, прибывшего с официальным визитом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Российские военные и бойцы Донбасса освободили Светлодарск в ДНР, ВСУ сдали его без боя. Также в ДНР сообщили о поднятии флагов над администрацией города Лиман
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
В рамках ежегодной Недели флота в Нью-Йорке прошел парад кораблей. Моряки и морские пехотинцы выстроились на палубе USS Bataan, десантного корабля ВМС США класса «Оса», прибывающего в гавань
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Во Франции завершился 75-й Каннский кинофестиваль. Режиссер Рубен Остлунд получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Треугольник печали»
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Фото: Ukrainian Orthodox Church/Handout via REUTERS
Украинская православная церковь объявила о своей полной независимости. Такое решение принял Поместный собор УПЦ
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
В России прошла ежегодная акция «Библионочь-2022»
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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали в Кишиневе по обвинению в коррупции. Он заявляет, что дело против него сфабриковано по политическим мотивам
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Отстраненный от власти премьер-министр Пакистана Имран Хан заявляет о причастности к его отставке американцев и организует марши протеста в Исламабаде
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Фото: REUTERS/Antara Foto/Aji Styawan
Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в Индонезии, тысячи людей пострадали
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Фото: Getty Images/Quality Sport Images
Капитан «Реала» Марсело Виейра - с трофеем Лиги чемпионов УЕФА. В финальном матче испанский клуб обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0
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Фото: Pete Luna/Uvalde Leader-News/Handout via REUTERS
В начальной школе Увальде штата Техас вооруженный преступник убил девятнадцать детей и двух взрослых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Леонида Слуцкого на XXXIV внеочередном съезде ЛДПР избрали новым председателем партии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
В рамках «Петровского фестиваля огня» в честь Дня города в Санкт-Петербурге прошло пиротехническое шоу
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Филиппинские активисты вышли на акции протеста против провозглашения Фердинанда Маркоса-младшего новым президентом страны, а Сары Дутерте-Карпио - вице-президентом. Они заявляют о многочисленных нарушениях на выборах
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