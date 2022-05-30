События недели: российские победы, арест Додона и стрельба в школе США

Китай, который придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19, продолжает сражение с вирусом - Шанхай сидит на карантине, в Пекине также объявлен локдаун в ряде районов. Так, на днях из-за одного пекинца, нарушившего режим самоизоляции, на карантин отправились 5 тысяч его соседей по жилому комплексу