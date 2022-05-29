Посол России в Великобритании заявил об отсутствии планов по захвату Киева

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что российское руководство не ставило цель захватить или оккупировать Киев в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом он сказал в интервью Би-би-си 28 мая.

«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — приводит его слова ТАСС.

Посол также добавил, что Москва не наращивает численность российских войск на Украине, так как считает их достаточными, чтобы разобраться с возникшей ситуацией.

С начала спецоперации Москва подчеркивала, что не вынашивает планов по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом, по мнению некоторых аналитиков, такую цель могут преследовать другие страны.

Так, 22 мая стало известно, что президент РФ Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу казусом суверенитета, добавив, что киевский режим активно разбрасывается своей независимостью. Помимо этого, она подчеркнула, что таким образом власти Украины легализуют де-факто захват страны.

Бразильский журналист Пепе Эскобар пришел к выводу, что новые соглашения между Варшавой и Киевом знаменуют собой «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины. Он отметил, что гражданам страны будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. По его словам, это означает, что Киев полностью передает управление государством Польше.

9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад уже «поделил Украину на части».

4 мая секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории Украины после начала спецоперации.

До этого, 28 апреля, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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