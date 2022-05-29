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Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию

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Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с сербским лидером Александром Вучичем заверил коллегу в продолжении поставок российского газа в Сербию. Переговоры прошли воскресенье, 29 мая, сообщила на своем сайте пресс-служба Кремля.

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«Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — уточняется в сообщении.

Политики также обсудили вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Путин и Вучич обменялись мнениями по ситуации на Украине и развитию событий в Косово.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление сотрудничества России и Сербии на основе традиционно тесных связей народов двух стран.

Как добавляет «Газета.Ru», накануне Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили украинский кризис, продовольственную проблематику и возможные переговоры Москвы с Киевом.

25 мая Вучич заявил об отсутствии возможностей у Сербии ввести ограничительные меры в отношении российской экономики. По его словам, республика не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан.

22 мая президент Сербии признался, что другие государства оказывают давление на Белград по вопросу санкций. Однако он и его коллеги намерены придерживаться своей политики.

17 апреля Вучич также отметил, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что РФ всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

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