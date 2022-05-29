Один человек погиб в ДТП с участием фуры в Нижегородской области
Авария с участием большегруза произошла на федеральной трассе М-7 «Волга» в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД 29 мая.
В результате ДТП один человек погиб, количество пострадавших уточняется.
По предварительным данным, автомобиль Reno разворачивался и пропускал проезжающие автомобили. В этот момент сзади в него врезалась фура.
«Reno вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Shkoda. В результате ДТП водитель Reno скончался на месте», — указали в ГИБДД.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ДТП с двумя легковушками произошло в Вологодской области. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще двое детей госпитализированы.