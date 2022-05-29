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Один человек погиб в ДТП с участием фуры в Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Авария с участием большегруза произошла на федеральной трассе М-7 «Волга» в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД 29 мая.

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В результате ДТП один человек погиб, количество пострадавших уточняется.

По предварительным данным, автомобиль Reno разворачивался и пропускал проезжающие автомобили. В этот момент сзади в него врезалась фура.

«Reno вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Shkoda. В результате ДТП водитель Reno скончался на месте», — указали в ГИБДД.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ДТП с двумя легковушками произошло в Вологодской области. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще двое детей госпитализированы.

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