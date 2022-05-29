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Мэр Сочи назвал число ожидаемых курортом туристов

Мэр Сочи Копайгородский: город примет в 2022 году более 7 млн туристов
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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Власти города-курорта Сочи ожидают более 7 млн туристов до конца года, в том числе больше 4 млн курорт примет в течение лета. Об этом 29 мая сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

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«Этим летом мы примем около 4,5 млн гостей, а всего за год более семи», — поделился он ожиданиями от туристического сезона.

По словам Копайгородского, Сочи по праву считается южной столицей России, в город хочется возвращаться вновь и вновь.

Глава Сочи добавил, что власти приложат максимум усилий для оправдания ожиданий россиян.

18 мая «Известия» сообщили, что Сочи в 2022 году стал лидером при покупке ж/д и авиабилетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей. В топ-10 направлений для авиаперелетов, несмотря на временные ограничения, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Владикавказ, Екатеринбург и Баку.

15 мая стало известно, что в связи с закрытием ряда аэропортов на юге России отели Краснодарского края и Крыма начали снижать стоимость проживания. Скидки варьируются в диапазоне от 10 до 30%.

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