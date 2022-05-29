Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия продолжит поставки природного газа в Сербию
Мир
Кремль подтвердил планы Путина и Эрдогана провести переговоры 30 мая
Политика
В Совфеде заявили о беспокойстве Макрона и Шольца за военных преступников
Мир
Двое погибли и пятеро получили ранения в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Французы раскритиковали просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине
Мир
Российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов
Мир
Эксперт заявил о неловкой ситуации для НАТО из-за учений в Швеции
Мир
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в ближайшие двадцать лет
Происшествия
Пассажирский самолет Tara Air исчез с радаров после вылета из аэропорта Непала
Экономика
Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Мир
СМИ узнали о готовности Запада уступить требованию РФ по оплате газа
Сюжет:

Минобороны: российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, за сутки высокоточными ракетами были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы, военной техники ВСУ и две артиллерийские батареи на огневых позициях.

Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трех украинских Су-25
В Мариуполе началось разминирование освобожденной «Азовстали»

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР), радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславка Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровка, Покровское ДНР, Северодонецк Луганской Народной Республики и Безруков Харьковской области», — отметил он.

Конашенков также рассказал, что в результате ударов авиации РФ ликвидированы более 300 националистов и до 50 единиц военной техники ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны в районе села Новогригоровка сбили в воздухе один самолет Су-25.

По данным Министерства обороны РФ на 29 мая, всего с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотников, 325 ЗРК, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, 3270 единиц специальной автомобильной техники.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск. Ведомство показало, как российские военные отразили контратаку ВСУ, попытавшихся вернуть под контроль опорный пункт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022