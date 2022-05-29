Минобороны: российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, за сутки высокоточными ракетами были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы, военной техники ВСУ и две артиллерийские батареи на огневых позициях.

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР), радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславка Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровка, Покровское ДНР, Северодонецк Луганской Народной Республики и Безруков Харьковской области», — отметил он.

Конашенков также рассказал, что в результате ударов авиации РФ ликвидированы более 300 националистов и до 50 единиц военной техники ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны в районе села Новогригоровка сбили в воздухе один самолет Су-25.

По данным Министерства обороны РФ на 29 мая, всего с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотников, 325 ЗРК, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, 3270 единиц специальной автомобильной техники.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск. Ведомство показало, как российские военные отразили контратаку ВСУ, попытавшихся вернуть под контроль опорный пункт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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