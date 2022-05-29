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В Молдавии начался антиправительственный митинг

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Терехов
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В Кишиневе у здания парламента Молдавии 29 мая начался антиправительственный митинг.

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Люди принесли с собой плакаты с лозунгами «Хотим законности», «Хотим корректной юстиции», «Долой правительство!».

Акция протеста проходит мирно, движение транспорта по центральной улице столицы не заблокировано. У здания парламента установлен микрофон для желающих выступить. Правоохранительные органы, оцепившие здание полиции, мирно наблюдают за обстановкой.

Жители республики уже вторую неделю проводят акции протеста, требуя отставки действующей власти. В частности, недовольства вызваны резким ростом цен на продукты питания и энергоресурсы. Кроме того, митингующие выражают претензии по поводу высокой инфляции, падения уровня жизни, а также заявляют о политическом давлении на представителей оппозиции.

До этого, 24 мая, экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. Сам Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

Нынешнее правительство Молдавии во главе с экс-министром финансов Натальей Гаврилицей было утверждено в августе 2021 года. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности «Молдова хороших времен», за вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (PAS) из присутствовавших в зале 94 депутатов.

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