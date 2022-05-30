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Росреестр зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений Москвы

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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За пять месяцев управление Росреестра по Москве зарегистрировало права на 455 коммунальных сооружений столицы протяженностью около 85 тыс. м, сообщил руководитель ведомства Игорь Майданов.

Эти объекты зарегистрировали благодаря работе созданного в ноябре прошлого года штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Данная структура призвана ускорить ход регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости ресурсоснабжающих организаций города, в том числе важнейших объектов коммунального хозяйства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, это позволяет «поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы и эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды».

За пять месяцев работы штаба на кадастровый учет поставили 127 коммунальных объектов протяженностью более 156 тыс. м, 33 земельных участка общей площадью более 200 тыс. кв. м и 12 зданий площадью 18,5 тыс. кв. м.

По словам Майданова, «по ранее согласованной дорожной карте управлением Росреестра по Москве рассмотрено несколько сотен объектов, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей». «За первые два месяца работы штаба право собственности различных служб города было оформлено в отношении 227 коммунальных сооружений. К настоящему времени число зарегистрированных объектов выросло в два раза — до 455», — подчеркнул он.

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