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В Совфеде заявили о беспокойстве Макрона и Шольца за военных преступников

Сенатор Джабаров: европейских лидеров в Донбассе беспокоит судьба военных преступников, а не их жертв
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Главы европейских стран обеспокоены будущим военных преступников в Донбассе, но не судьбой их жертв. Об этом заявил в воскресенье, 29 мая, сенатор Владимир Джабаров, комментируя призыв президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца освободить пленных боевиков с «Азовстали».

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«Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились», — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, если не проводить военный трибунал, то это значит дать «индульгенцию садистам, убийцам и насильникам».

«Народ Донбасса требует справедливого суда и неизбежного наказания тем, кто совершил эти преступления», — подчеркнул политик.

Накануне Макрон и Шольц, по данным СМИ, призвали президента России Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Вскоре в Мариуполе должен состояться первый этап военного трибунала над боевиками. Как заявил 24 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, суд должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии представителей разных стран, в том числе западных.

Сейчас Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами готовит устав трибунала и другие необходимые документы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве приветствуют разработку устава трибунала над военнопленными. Она добавила, что «преступления не останутся безнаказанными».

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих. Все они содержатся на территории ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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