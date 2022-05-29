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Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Вологодской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Две легковушки столкнулись в Вологодской области, 4 человека погибли, в том числе ребенок. Об этом 29 мая сообщили в экстренных службах.

Как сообщил источник РИА Новости, еще двое детей госпитализированы.

Авария произошла на 133-м км трассы А-114 Вологда — Новая Ладога. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне в Бурятии в ДТП пострадали пятеро подростков. По данным регионального управления МВД, в селе Исинга произошло опрокидывание автомобиля «Дайхатсу Териос» под управлением 17-летней школьницы. В машине находились помимо нее еще четыре школьника.

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