Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о нарушении прав человека в Китае

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, в каких условиях прошел визит в Китай верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также попытками государства ограничить и манипулировать им. Об этом говорится в опубликованном 28 мая пресс-релизе на сайте Государственного департамента США.

«Мы обеспокоены тем, что условия, которые власти Пекина создали для этого визита, не позволили провести полную и независимую оценку ситуации с правами человека в КНР, в том числе в Синьцзяне, где продолжаются геноцид и преступления против человечности», — говорится в заявлении.

Помимо этого Вашингтон обеспокоен сообщениями о том, что жителей Синьцзяня предупредили, чтобы они не жаловались и не говорили открыто о ситуации в регионе, не предоставляли информацию о местонахождении сотен пропавших без вести уйгуров и условиях содержания под стражей более 1 млн человек.

«Мы также призываем КНР уважать права жителей Тибета, Гонконга и всех других, кто стремится мирно осуществлять свои права человека и основные свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Мы вновь призываем КНР немедленно прекратить зверства в Синьцзяне, предоставить независимым исследователям беспрепятственный доступ в Синьцзян, Тибет и по всему Китаю», — сказано в сообщении.

Бачелет прибыла с визитом в Китай 23 мая. Поездка продлилась до 28 мая.

В феврале генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ваном И вероятность визита в страну верховного комиссара организации по правам человека.

Тогда Олимпиада в Пекине, проводившаяся с 4 по 20 февраля, проходила в условиях дипломатического бойкота со стороны ряда стран.

Китай неоднократно обвиняли в нарушении прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Так, в феврале 2019 года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей района. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

Однако Китай отвергал подобные обвинения со стороны Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла 4 декабря 2019-го, что Пекин намерен твердо защищать свои интересы в вопросе Синьцзяна, так как это касается национальной безопасности, стабильности и успешного развития Китая.