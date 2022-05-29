Пассажирский самолет Tara Air исчез с радаров после вылета из аэропорта Непала
Авиационные службы Непала потеряли связь с пассажирским самолетом авиакомпании Tara Air, на борту которого находятся 22 человека. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает газета The Himalayan Times со ссылкой на источники в международном аэропорту Трибхуван.
Самолет утром этого дня выполнял внутренний авиарейс из аэропорта города Покхара в Джомсом, который является административным центром района Мустанг.
«По словам источников, вся связь с самолетом была потеряна через несколько минут после взлета, после входа в воздушное пространство Мустанга», — говорится в публикации.
Как пишет издание, на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них 13 граждан Непала, четверо — Индии и два гражданина Германии.
Поиск воздушного судна продолжается.
Накануне сообщалось, что пассажирский самолет турецких авиалиний Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Вильнюса. Борт вынужден был прервать полет из-за технических неисправностей.
Ранее, 12 мая, в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, выполнявший рейс Москва — Волгоград. У лайнера возникли проблемы с работой тормозной системы.