Захарова назвала заявление Шольца о многополярности мира плагиатом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится многополярным и это должно подтолкнуть государства к еще большему международному сотрудничеству. Об этом она написала 29 мая в своем Telegram-канале

«Плагиат чистой воды или, того хуже, непонимание банального. Еще при Евгении Максимовиче Примакове, пришедшем в МИД в 1996 году, мы в Министерстве иностранных дел исходили из понимания того, что мир становится многополярным, на контрасте с двухполюсной системой холодной войны», — заявила она.

Дипломат добавила, что это понимание с подачи Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года и с тех пор стало отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений.

Кроме того, Захарова отметила, что глава МИД РФ Сергей Лавров говорил и продолжает говорить о многополярности и полицентричности мира каждый год на протяжении уже более 15 лет, и привела его цитаты.

«Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда. Наверное, и ситуация вокруг Украины когда-нибудь станет Олафу Шольцу так же ясна, как и многополярность», — заключила она.

17 мая эксперты круглого стола ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований), посвященного теме перехода мирового устройства к многополярному, отметили, что США и Европа ведут против России гибридную войну, чтобы сохранить установившийся мировой порядок. Однако мироустройство изменится, и большую роль в этом процессе сыграет как раз Россия.

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь заявил 11 мая, что риск противостояний с использованием ядерного оружия возрастает из-за отказа Запада от многополярного мира и в ближайшее время стоит ждать новых геополитических потрясений, завязанных на жесткой конкуренции и «подогреваемых идеологическими разногласиями».

26 апреля глава МИД РФ назвал причиной сложившейся ситуации вокруг Украины безграничное расширение НАТО с целью установления однополярного мира и продолжения дальнейшего конфликта. Более того, текущие геополитические реалии стали катализатором накопившихся за последние десятилетия проблем в Евроатлантике, заметил Лавров.

30 марта Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

13 марта американский журналист Джош Хаммер в статье для журнала The American Spectator выразил мнение, что за последнее время мир претерпел существенные изменения и эра «однополярного доминирования» США закончилась.