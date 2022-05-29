При пожаре в Красноярском крае погиб ребенок

В городе Ужуре Красноярского края в частном жилом доме произошел пожар, погиб ребенок. Об этом сообщили в воскресенье, 29 мая, в ГУ МЧС по региону.

«Пострадало трое человек, один из них погиб», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Погибшая — девочка пяти лет. Пострадали еще один ребенок и взрослый.

Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Минусинская. Сообщение о загорании поступило в 6:03 (мск). Пожар был локализован в 6:20 (мск) на площади 170 кв. м. Затем в 11:16 местного времени (07:16 мск) он был полностью ликвидирован.

На месте работало три единицы техники и 12 человек личного состава.

В этот же день сообщалось, что спасатели ГУ МЧС по Ростовской области обнаружили тела женщины и двух детей в частном доме, где произошел пожар. Как отметили в управлении МЧС по региону, следователи устанавливают причины возгорания.