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Губернатора Приморского края внесли в базу «Миротворца»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Губернатора Приморского края Олега Кожемяко внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за поездку в Донбасс. Об этом сам глава региона в воскресенье, 29 мая, сообщил в своем Telegram-канале.

«Только что узнал, что меня внесли в базу украинского сайта «Миротворец», — заявил он.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в понедельник, 23 мая, призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Кроме того, Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стали бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

В ответ на это экс-госсекретаря внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Как отметил политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями», Киссинджер — представитель адекватной и здравомыслящей части западной элиты.

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт также содержит открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями Донецкой Народной Республики работников СМИ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили о помощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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