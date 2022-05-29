Двое погибли в ДТП в Псковской области

Два человека погибли, еще двое получили травмы и госпитализированы в результате ДТП на трассе в Себежском районе Псковской области. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«По предварительной информации, водитель автомашины «Ока» 1987 года рождения не справился с управлением. Малолитражка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и пассажирка погибли. Двое мужчин получили ранения», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.

Ранее в этот день сообщалось, что два человека погибли и трое пропали без вести в результате столкновения двух лодок в округе Чатем американского штата Джорджия (США). По данным СМИ, еще четыре участника аварии получили легкие травмы и были доставлены в ближайшую больницу в Саванне.