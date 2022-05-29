В Иркутской области автобус столкнулся с легковым автомобилем

Шесть человек получили травмы после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутской области. Об этом сообщили в воскресенье, 29 мая, в пресс-службе главного управления МВД по региону.

ДТП случилось в воскресенье утром в городе Зима.

«Произошло столкновение автомобиля «Тойота Премио» и автобуса, перевозившего работников одной из организаций. В момент ДТП в салоне автобуса находились водитель и восемь пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Травмы различной степени тяжести получили 33-летняя женщина-водитель, четыре пассажира легкового автомобиля и один пассажир автобуса. Они были доставлены в медицинские учреждения города.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Проверку также начала прокуратура, где дадут оценку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и охраны труда.

На этой неделе два легковых автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Липецкой области. Авария произошла в районе села Фащёвка в Грязинском районе. По данным ГИБДД, водитель машины «Нива» 1980 года рождения совершал обгон автобуса, но не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2101, водитель «ВАЗа» погиб, виновник аварии и двое его пассажиров получили травмы.

Ранее, 14 мая, один человек погиб в результате ДТП с такси и мотоциклом на севере столицы.