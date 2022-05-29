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Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям РФ об оплате газа в рублях

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Государства, входящие в состав Евросоюза (ЕС), вслед за Венгрией готовы согласиться с требованием Москвы по оплате газа из РФ в рублях. Об этом 28 мая заявили обозреватели Bloomberg Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.

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«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям [президента России Владимира] Путина о платежах за газ в рублях», — говорится в материале.

Как подчеркнули обозреватели, таким образом намерение «наказать» Россию за спецоперацию по защите населения Донбасса не выходит за рамки риторики, поскольку они не решаются нанести удар по энергетической отрасли, который оказался бы весьма болезненным для российской стороны.

Ранее, 26 мая, издание The Washington Post сообщило, что страны ЕС пошли на уступки России по вопросу оплаты газа в рублях из-за страха кризиса. Отмечается, что решение для стран ЕС по поводу оплаты газа из РФ в рублях — не из простых, Запад боится нарушить свои же санкции против Москвы.

24 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов признал ошибку в поспешном решении страны отказаться от оплаты российского газа в рублях. Он указал на то, что Италия и Германия ранее объявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций.

Ранее, 12 мая, Bloomberg также сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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