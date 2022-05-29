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Экс-премьер Японии Абэ: позиция Зеленского по НАТО привела к конфликту на Украине

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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ считает, что позиция украинского лидера Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе привели к началу российской спецоперации. Об этом в четверг, 26 мая, он сообщил в беседе с газетой Economist.

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Абэ полагает, что обещание Зеленского о невступлении в НАТО или предоставление «высокой степени автономии двум анклавам на востоке» могло бы помочь избежать военных действий.

По словам политика, добиться изменения позиции президента Украины было бы трудно, однако он считает, что американский лидер Джо Байден мог бы повлиять на Зеленского.

«Но Зеленский, конечно, отказался бы», — предположил он.

Ранее, 3 мая, папа римский Франциск заявил, что действия НАТО у российских границ могли спровоцировать Москву к проведению спецоперации по защите Донбасса.

27 апреля французский генерал в отставке Жак Гийман допустил, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы Запад прислушался к требованиям Владимира Путина о гарантиях безопасности России. Он также напомнил, что американцы пообещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву никогда не расширять НАТО на Восток».

До этого, 8 апреля, инвестор Дэвид Сакс заявил, что политика США по вопросу участия Украины в НАТО стала причиной начала российской спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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