Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных с «Азовстали»

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора политиков.

Отмечается, что речь идет о 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые были заблокированы на территории комбината.

В этот же день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц и Макрон позитивно восприняли «приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции».

В заявлении Кремля не указано, что Путин, Макрон и Шольц обсуждали обмен пленными с Украиной. Однако уточняется, что российский президент рассказал собеседникам о ходе спецоперации по защите Донбасса, а также отметил, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Кроме того, лидеры Франции и Германии призвали Владимира Путина к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон условились продолжить контакты по телефону.

Ранее, 24 мая, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» в Мариуполе должен пройти максимально прозрачно и с оглаской.

Накануне Пушилин сообщил о подготовке промежуточных трибуналов над украинскими боевиками, вышедшими с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее, 20 мая, Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая по 20 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

23 мая стало известно, что российские саперные подразделения провели инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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