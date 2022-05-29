Улетевший на зонтике мужчина захотел стать первым астронавтом Турции

Житель Турции, прославившийся благодаря вирусному видео, на котором его уносит ветром на зонтике, претендует на участие в национальной космической программе. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Садык Кочадали присоединился к открытому набору в отряд первых астронавтов Турции. У мужчины уже есть летный опыт за плечами: три года назад, во время урагана он поднялся в воздух на зонтике из летнего кафе.

Непродолжительный полет Садыка удалось запечатлеть на камеру — позже этот ролик обрел популярность в Сети.

В действительности к Кочадали есть шансы успешно пройти отбор, поскольку он соответствует ключевым требованиям к кандидатам.

Ранее, 23 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о поиске претендентов для участия в первом полете на МКС в 2023 году. Глава государства также озвучил основные критерии: турецкое гражданство, возраст от 45 лет, звание бакалавра в области инженерии, естественных или фундаментальных наук, а также владение английским языком. Прием заявок будет продолжаться до 23 июня.

В феврале 2021 года глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым сообщил о заинтересованности страны в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Он отметил, что Турция, вероятнее всего, использует российский корабль «Союз» для полета своего космонавта, поскольку «это очень надежный космический корабль», который очень хорошо себя зарекомендовал в космосе.

На авиакосмическом салоне «МАКС-2019» Рогозин допустил, что турецкие космонавты могут быть отправлены на Международную космическую станцию (МКС). Он рассказал, что предложил Эрдогану подготовить турецкого космонавта.