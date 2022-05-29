Трамп заявил об укреплении рубля из-за роста цен на нефть

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рубль укрепился «до исторического максимума» на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом он сказал в субботу, 28 мая, во время выступления на митинге в Вайоминге.

«Посмотрите на их валюту — она на рекордно высоких уровнях. Потому что цена на нефть растет до небывалых прежде значений», — сказал он.

По его словам, Россия зарабатывает «состояние» на продаже нефти по выросшим ценам.



Трамп также предположил, что нефть по $30–40 за баррель могла бы остановить спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Накануне американские эксперты пришли к выводу, что Россия извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта нефти. Отмечалось, что доходы России от продажи черного золота в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. По словам одного из аналитиков, чтобы повлиять на нефтяные доходы России, необходимо уменьшить глобальную зависимость от нефти.

В этот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что в 2022 году Россия за четыре месяца вместо запланированных шести получила доход от экспорта нефти в размере 4,75 трлн рублей — половину суммы в 9,5 трлн рублей, которую собиралась получить за год.

До этого, 7 мая, Трамп раскритиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за неумение взаимодействовать с Москвой. Он считает, что в случае его президентства конфликта вокруг Украины бы не случилось. Бывший американский лидер назвал происходящее самым опасным временем в истории страны.

Ранее, 2 мая, Трамп заявил, что президент Байден причиняет Америке колоссальный вред. Он обвинил преемника в развязывании конфликта вокруг Украины и Донбасса и сказал, что даже «пять худших президентов США» не причиняли столько ущерба своими действиями. Днем ранее Трамп обвинил Байдена в «слабости и некомпетентности» из-за допуска ситуации в Донбассе.