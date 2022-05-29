Новый поезд из Адлера в Крым запустят с 1 июня

Новый поезд из Адлера в Крым будет запущен 1 июня. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает полпредство президента РФ в Южном федеральном округе.

«С 1 июня в Крым начнет курсировать поезд из Адлера. Расписание составлено таким образом, чтобы большая часть путешествия приходилась на ночное время, и туристы не тратили на переезды световой день», — говорится в ответе на запрос «РИА Новости».

Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос о продлении скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Адлер — Анапа — Керчь. Также планируется запуск ежедневного морского пассажирского сообщения между городами Геленджик, Новороссийск, Керчь и Феодосия.

Ранее, 27 мая, стало известно, что железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла дополнительные продажи на поезд №197/198, который следует из Москвы в Симферополь на даты отправления с 11 по 30 июня включительно в оба направления. Дополнительно пассажиры смогут купить 18,2 тыс. мест.

«Гранд Сервис Экспресс» пытается нарастить вместимость пассажиров в поезда в Крым, добавляя по мере возможности дополнительные вагоны к составам, рассказали «Известиям» в компании.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что порядка 500 тыс. дополнительных билетов на поезда на российский юг начнут продавать в ближайшие дни. Он уточнил, что самыми востребованными остаются краснодарские и крымские курорты. Также он добавил, что РЖД увеличивает количество поездов из Москвы и других субъектов страны, которые ранее не имели прямого сообщения с республикой.

Чернышенко рассказал, что в этом сезоне появится регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Кавказскими Минеральными Водами, Волгоградом и Ставрополем.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручал обеспечить летом стабильное пассажирское сообщение на юг страны.

25 мая глава Госсовета Крыма Владимир Константинов говорил, что регион за курортный сезон этого года примет не менее 6 млн туристов. Однако из-за спада числа путешественников доходы бизнесменов могут быть меньше по сравнению с 2021 годом.