Двое погибли и 40 пострадали в ДТП с участием автобуса в Мексике

В мексиканском штате Синалоа на северо-западе страны автобус столкнулся с грузовиком, в результате погибли водители обоих транспортных средств, еще 44 человека получили травмы. О происшествии сообщил 29 мая телеканал Televisa News.

По данным канала, виновником аварии стал водитель автобуса. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину и вплотную столкнулся с грузовиком. Кабина грузовика была полностью раздавлена от удара.

Как отмечается в материале, пострадавшие пассажиры были доставлены в больницы. Состояние по меньшей мере 10 из них оценивается как тяжелое.

Сотрудники прокуратуры региона выясняю дальнейшие обстоятельства ДТП.

Ранее, 25 мая, произошло ДТП с участием туристического автобуса в восточном индийском штате Одиша. В результате инцидента шесть человек погибли, еще 45 получили ранения.

Отмечалось, что во время движения от автобуса, находившегося в плохом техническом состоянии, отпало колесо. Водитель не справился с управлением, транспортное средство перевернулось и упало с обрыва. Пять человек погибли на месте, еще один умер в больнице.