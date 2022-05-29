Двое погибли и 40 пострадали в ДТП с участием автобуса в Мексике
В мексиканском штате Синалоа на северо-западе страны автобус столкнулся с грузовиком, в результате погибли водители обоих транспортных средств, еще 44 человека получили травмы. О происшествии сообщил 29 мая телеканал Televisa News.
По данным канала, виновником аварии стал водитель автобуса. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину и вплотную столкнулся с грузовиком. Кабина грузовика была полностью раздавлена от удара.
Как отмечается в материале, пострадавшие пассажиры были доставлены в больницы. Состояние по меньшей мере 10 из них оценивается как тяжелое.
Сотрудники прокуратуры региона выясняю дальнейшие обстоятельства ДТП.
Ранее, 25 мая, произошло ДТП с участием туристического автобуса в восточном индийском штате Одиша. В результате инцидента шесть человек погибли, еще 45 получили ранения.
Отмечалось, что во время движения от автобуса, находившегося в плохом техническом состоянии, отпало колесо. Водитель не справился с управлением, транспортное средство перевернулось и упало с обрыва. Пять человек погибли на месте, еще один умер в больнице.