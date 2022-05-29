Американец признал вину в планировании подрыва штаба демократов

В штате Калифорния мужчина признал себя виновным в планировании подрыва штаб-квартиры Демократической партии в городе Сакраменто после поражения Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что признательные показания 46-летний Бенджамин Роджерс дал еще в пятницу, 27 мая, и теперь ему может быть назначено наказание в виде заключения свободы в тюрьме на семь-девять лет.

Как заявил адвокат Роджерса, мужчина «взял на себя ответственность, и он хочет заплатить свой долг обществу и возобновить продуктивную жизнь, быть хорошим отцом, хорошим мужем и хорошим семьянином».

Роджерс остается под стражей в ожидании приговора, который вынесет суд 30 сентября, уточняет издание.

Обвинение в сговоре с целью нападения «на цели, связанные с демократами» прокуроры выдвинули в отношении 38-летнего Джаррода Коупленда, напоминает издание. Ранее мужчина уже дал признательные показания.

Бенджамина Роджерса задержали за пять дней до инаугурации Джо Байдена 20 января 2021 года. В министерстве юстиции США тогда сообщали, что у него было обнаружено 49 единиц огнестрельного оружия, среди которых копия пулемета, используемого немецкими войсками во время Второй мировой войны, тысячи патронов и пять самодельных бомб.

Второго заговорщика, 37-летнего Джаррода Коупленда, задержали позже, в июле, в Сакраменто. Было доказано, что мужчина состоял в переписке с Роджерсом. Так, Коупленд ответил согласием на сообщение напарника о том, что тот хочет «взорвать здание демократов».

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м лидером был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

6 января сторонники Трампа из-за несогласия с результатами выборов ворвались в Капитолий. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

По состоянию на 7 июля обвинения в штурме Капитолия предъявили уже 535 американцам. Десять участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Между тем личности еще 300 участников беспорядков на тот момент установлены не были установлены.