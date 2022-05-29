Трамп призвал снизить цены на нефть для решения ситуации на Украине

Чтобы добиться прекращения военного конфликта на Украине, необходимо радикально снизить цены на нефть. С таким заявлением в субботу, 28 мая, выступил бывший президент США Дональд Трамп.

Произнося речь перед своими сторонниками в штате Вайоминг, он отметил, что на сегодняшний день, в связи с рекордной стоимостью топлива, позиции рубля крепки, как никогда. Политик призвал не игнорировать этот факт.

«Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. А вы останетесь без долларов, вы останетесь ни с чем», — заявил Трамп.

Кроме того, по словам, экс-главы Белого дома, снижение мировых цен на нефть якобы поможет добиться главных целей Запада: ослабить позиции РФ на мировом рынке и разрешить украинский кризис.

Накануне американские эксперты также пришли к выводу, что Россия извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта нефти, и отметили, что доходы страны от продажи черного золота в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. Единственным способом воздействовать на РФ в такой ситуации назвали максимальный отказ от российских энергоносителей.

Ранее, 7 мая, Дональд Трамп раскритиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за неумение взаимодействовать с Москвой. Он подчеркнул, что при его президентстве конфликта вокруг Украины бы не случилось, и назвал происходящее самым опасным временем в истории страны.

2 мая Трамп заявил, что президент Байден причиняет Америке колоссальный вред. Он обвинил преемника в развязывании конфликта вокруг Украины и Донбасса и сказал, что даже «пять худших президентов США» не причиняли столько ущерба своими действиями. Днем ранее Трамп обвинил Байдена в «слабости и некомпетентности» из-за допуска ситуации в Донбассе.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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