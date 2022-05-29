Число задержанных во Франции футбольных фанатов достигло 68

Французские стражи порядка задержали 68 болельщиков за различные нарушения перед началом и во время финала Лиги чемпионов по футболу между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0). Об этом сообщила в воскресенье, 29 мая, газета L'Équipe со ссылкой на префектуру столичной полиции.

Ранее сообщалось о 46 задержанных человек за участие в беспорядках на стадионе «Стад де Франс» под Парижем и в районе фан-зон.

«По данным на вечер субботы, полицейская префектура Парижа объявила о 68 задержанных <...> в фан-зонах «Ливерпуля» и «Реала», в Париже, Сен-Дени и около стадиона «Стад де Франс», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о 238 людях, получивших легкие травмы во время беспорядков. Отмечается, что помощь им была оказана на месте.

До этого стало известно, что сотрудники полиции во время разгона беспорядков были вооружены дубинками, щитами, водометами и другими средствами. В конечном итоге многие из этих орудий были применены к поклонникам «Ливерпуля».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в свою очередь, пообещал, что совместно с полицией и властями Франции в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов. По официальной информации, входы на стадион были заблокированы толпой фанатов, разогнать которую удалось только после вмешательства полиции.

Из-за потасовок у стадиона встречу «Реала» и «Ливерпуля» на стадионе «Стад де Франс» под Парижем пришлось перенести на 37 минут. По данным СМИ, некоторые болельщики столкнулись с охраной при попытке проникнуть на стадион. Люди перелезали через ограждения, игнорируя попытки распорядителей взять ситуацию под контроль. В конечном итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.

При этом беспорядки никак не сказались на ходе матча. В итоге мадридский «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0.