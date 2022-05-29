Реклама
Прямой эфир
Мир
Абэ назвал причиной конфликта на Украине позицию Зеленского по НАТО
Мир
Минобороны сообщило о коридорах для выхода судов из порта Мариуполя
Мир
Японская Komatsu возобновила поставки техники на Украину
Мир
В Германии раскритиковали хаос в стране из-за поставок Киеву оружия
Общество
Праздничный салют прошел в честь Дня пограничника в Москве
Спорт
Форвард «Реала» Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром ЛЧ
Мир
СМИ указали на отсутствие выгоды для ЕС в ускоренном принятии Украины
Мир
Трамп призвал снизить цены на нефть для решения ситуации на Украине
Мир
Военные РФ начали восстанавливать разрушенный ВСУ мост под Харьковом
Экономика
Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Мир
СМИ узнали о готовности Запада уступить требованию РФ по оплате газа

Число задержанных во Франции футбольных фанатов достигло 68

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские стражи порядка задержали 68 болельщиков за различные нарушения перед началом и во время финала Лиги чемпионов по футболу между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0). Об этом сообщила в воскресенье, 29 мая, газета L'Équipe со ссылкой на префектуру столичной полиции.

Ранее сообщалось о 46 задержанных человек за участие в беспорядках на стадионе «Стад де Франс» под Парижем и в районе фан-зон.

«По данным на вечер субботы, полицейская префектура Парижа объявила о 68 задержанных <...> в фан-зонах «Ливерпуля» и «Реала», в Париже, Сен-Дени и около стадиона «Стад де Франс», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о 238 людях, получивших легкие травмы во время беспорядков. Отмечается, что помощь им была оказана на месте.

До этого стало известно, что сотрудники полиции во время разгона беспорядков были вооружены дубинками, щитами, водометами и другими средствами. В конечном итоге многие из этих орудий были применены к поклонникам «Ливерпуля».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в свою очередь, пообещал, что совместно с полицией и властями Франции в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов. По официальной информации, входы на стадион были заблокированы толпой фанатов, разогнать которую удалось только после вмешательства полиции.

Из-за потасовок у стадиона встречу «Реала» и «Ливерпуля» на стадионе «Стад де Франс» под Парижем пришлось перенести на 37 минут. По данным СМИ, некоторые болельщики столкнулись с охраной при попытке проникнуть на стадион. Люди перелезали через ограждения, игнорируя попытки распорядителей взять ситуацию под контроль. В конечном итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.

При этом беспорядки никак не сказались на ходе матча. В итоге мадридский «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022